Онищенко оценил кодекс поведения учителей в соцсетях

Кодекс поведения в соцсетях для педагогов — это уместное предложение, которое не ограничивает прав человека. Такое мнение высказал первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«Это уместное, нужное предложение. Опасения, что тут якобы нарушаются права человека, — это легкое заблуждение», — приводит слова политика «Национальная служба новостей». Онищенко уточнил, что его огорчает только тот факт, что кодекс разработан не сообществом учителей, а Минпросвещения.
Онищенко считает, что человек, будучи педагогом, «вправе наложить на себя определенные ограничения», так как он «осмысленно принимает на себя профессию». В качестве примера он привел медиков, которые дают клятву российского врача, добровольно соглашаясь на ограничения.
Ранее Минпросвещения и учительский профсоюз разработали регламент поведения педагогов в соцсетях и интернете. Документ разослан в регионы для ознакомления. Это произошло после скандальной истории с увольнением барнаульской учительницы из-за фото в купальнике, размещенном в соцсети, напоминает