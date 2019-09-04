Вечеринка лидеров оппозиции совпала с приговорами трем фигурантам «московского дела» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В интернете обсуждают вечеринку с участием блогера Алексея Навального с супругой, участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, а также юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Шумные празднования лидеров оппозиции вызвали бурную реакцию общественности, поскольку мероприятие совпало с вынесением приговоров участникам организованных ими незаконных акций.

«Я подумал, что это старая запись многолетней давности, которую снабдили подписью, что они празднуют сейчас. Теперь, когда видео оказалось свежим, можно говорить о запредельном цинизме этих людей. Они сейчас должны стоять с плакатами за тех, кого уже посадили и кто будет сидеть после всех разбирательств. Этих людей в тюрьму толкнули они», — рассказал в разговоре с корреспондентом «URA.RU» политолог и член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.

Ситуацию прокомментировали и представители СМИ, которые сначала не поверили в подлинность видео. «Я думал, это фейк. Не вчера снято или вообще монтаж. Но потом посмотрел „сториз“ участников событий. Праздновали, видимо, пять лет Синице, три года Подкопаеву, два — Беглецу. Домашний арест Жукова. Ну и вообще масштабные победы на выборах в Мосгордуму», — сказал журналист Антон Красовский. Он удивляется, что в подобной ситуации люди «пляшут на костях» и выкладывают это в интернет.

Оценку ситуации дал и телеведущий Владимир Соловьев, который рассказал, что проверял соцсети участников вечеринки и убедился, что мероприятие прошло накануне. «Я даже не хочу давать оценку. Они радуются, что сели другие», — заявил ведущий.

По информации РЕН ТВ, вечеринка связана с открытием выставки брата Алексея Навального под названием «Олег Навальный. С арестантским уважением и братским теплом». На видео с мероприятия оппозиционеры танцуют и шумно празднуют.

Как писало «URA.RU», накануне были вынесены приговоры трем фигурантам «московского дела», по которому проходят участники несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Блогер Владислав Синица был осужден на пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, Данил Беглец получил два года колонии за физический контакт с полицейским, Иван Подкопаев — три года колонии за распыление газового баллончика в росгвардейцев.