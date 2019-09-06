Путин назвал самое красивое место, которое видел в жизни

Владимир Путин признался, что Камчатка — самое красивое место на свете Фото: Официальный сайт Президента РФ

Самым красивым местом в мире является Камчатка. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — приводит РИА «Новости» слова российского лидера. Он также отметил, что Камчатка — бриллиант России.

Так Путин отреагировал на выступление основателя единственного в России музея вулканов «Вулканариум» на Камчатке Сергея Самойленко, который рассказал о социальных мероприятиях комплекса, например, о бесплатных кружках для детей. Он считает, что социальная деятельность комплекса сводит к минимуму рентабельность. Поэтому Самойленко попросил поддерживать такие учреждения на федеральном уровне.

Путин назвал инициативу замечательной, поскольку предприниматели делают правильное дело. Он заключил, что Российское географическое сообщество выделит деньги, чтобы поддержать музей, отмечает агентство Nation News.