Бразильский боец нашел «слабое место» Нурмагомедова

Патрисиу Фрейри слабым местом российского чемпиона считает ноги Фото: Анна Майорова © URA.RU

Боец смешанного стиля Патрисиу Фрейри считает, что смог бы победить чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. 32-летний бразилец, представляющий Bellator, заверил, что способен нокаутировать российского бойца.

«Нурмагомедов дерется одинаково. С самого первого боя. Прижимает парня к клетке, проходит в одну ногу. Никто не пытался встретить его коленом. Ноги — его слабое место», — цитирует бразильца MMA Fighting. Он также высказался и о последнем бое Нурмагомедова. По мнению Фрейри, американец Дастин Порье не является достаточно сильный бойцом, а «Хабиб выглядел потерянным в стойке».

На турнире UFC в Абу-Даби Нурмагомедов победил Порье в третьем раунде удушающим приемом. Для российского бойца это уже 28 по счету победа в 28 боях. Она принесла ему более шесть миллионов долларов и тысячи новых поклонников, передает «Пятый канал».

Патрисиу Фрейри — двойной чемпион Bellator. На его счету 29 побед и четыре поражения в MMA.