Уральские регионы попали в антирейтинг по количеству разводов

Росстат составил список городов и регионов, в которых чаще всего расторгали браки в 2018 году. В топ-5 регионов, где наблюдалось самое большое количество разводов по значению общего коэффициента разводимости, попали и уральские.
«Первая строчка в списке досталась Сахалинской области (5,6 развода), вторая — Ямало-Ненецкому автономному округу (5,4)», передает «Ридус». На третьем месте в антирейтинге — Ханты-Мансийский автономный округ (5,3). На четвертом — Калининградская область, Мурманская область и Камчатский край (5,2). Завершают список Амурская и Магаданская области (5,1).
Что касается заключения браков, то, согласно исследованию, чаще всего пары менялись кольцами в Краснодаре и Благовещенске — 8,4 брака на тысячу местных жителей. На втором месте — Санкт-Петербург (8,2), на третьем расположился Южно-Сахалинск (7,9).
Ранее «Дни.ру» сообщали об уменьшении числа разводов в России. Главной причиной этого эксперты назвали ухудшение экономической ситуации в стране и снижение доходов населения.