Врачи рассказали о самых опасных позах для сна

Главный крымский кардиолог Минздрава Валерий Садовой назвал самые опасные и полезные позы для сна. Свое заявление врач сделал в эфире радио «Спутник в Крыму».
По мнению кардиолога, безопаснее всего спать «на спине». «Поза „на боку“ вредна для позвоночника, а поза „на животе“ повышает внутрибрюшное давление», — цитирует врача РИА «Новости».
При этом самой опасной позой является поза «сидя», считает Садовой. «Она плохо влияет на сердце, увеличивает внутрибрюшное давление, из-за нее возникают отеки. Это чревато расширением вен и тромбозом», — уточнил эксперт.
Помимо этого, врач сообщил о положительном влиянии дневного сна на организм человека. Такой сон позволяет снизить артериальное давление и делает людей бодрее, считает кардиолог. При этом специалист уточнил, что важно спать не в конкретное время суток, а суммарно «набирать» необходимое организму количество часов. «Восьмичасовой отдых — вот, что действительно доступно и рекомендовано», — подытожил Садовой.