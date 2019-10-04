Жители Подмосковья испугались маршруток с крестами. ФОТО

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, скорая помощь, скорая медицинская помощь, машина скорой помощи
В Подмосковье появились маршрутки с православными крестамиФото: Анна Майорова © URA.RU

В Подмосковье жители испугались маршруток, на которых наклеили полуметровые наклейки с христианским крестом. В частности, религиозный символ появился на 18-м маршруте.

Горожане высказывают самые невероятные предположения: «В случае ДТП со смертельным исходом пассажиры автоматом отправляются в рай», — предполагает один из опрошенных. «Это знак «Православный за рулем», — сообщила жительница. «Это чтобы «своих» от «не своих» отличать. Дожили!» — заявил третий комментатор.

«Я разговаривал с водителями этих машин, по их словам, кресты — это обереги, талисманы», — цитирует «Подмосковье сегодня» управляющего компании-перевозчиков, ИП «Емельянов А. В.» Василия Диянова. В администрации городского округа Жуковский также не обнаружили ничего плохого. По их словам, Россия является свободной в плане вероисповедания.

В Подмосковье появились маршрутки с религиозной атрибутикой
Фото: vk.com, ГородОК | Жуковский | Раменское

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