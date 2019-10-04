В Подмосковье жители испугались маршруток, на которых наклеили полуметровые наклейки с христианским крестом. В частности, религиозный символ появился на 18-м маршруте.
Горожане высказывают самые невероятные предположения: «В случае ДТП со смертельным исходом пассажиры автоматом отправляются в рай», — предполагает один из опрошенных. «Это знак «Православный за рулем», — сообщила жительница. «Это чтобы «своих» от «не своих» отличать. Дожили!» — заявил третий комментатор.
«Я разговаривал с водителями этих машин, по их словам, кресты — это обереги, талисманы», — цитирует «Подмосковье сегодня» управляющего компании-перевозчиков, ИП «Емельянов А. В.» Василия Диянова. В администрации городского округа Жуковский также не обнаружили ничего плохого. По их словам, Россия является свободной в плане вероисповедания.