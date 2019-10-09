Путин указал основные направления в работе новоизбранным губернаторам

Владимир Путин пожелал губернаторам не снижать темп на протяжении всего срока работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новоизбранным губернаторам необходимо усилить работу с населением и научиться предвосхищать их запросы, не доводя до конфликта. Так можно расшифровать напутствие президента России Владимира Путина новоизбранным главам регионов во время встречи с ними в Кремле, пояснила в разговоре с «URA.RU» руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицина.

«Во главу угла нужно ставить категории морального порядка: отзывчивость, умение выслушать, налаживать диалог, вовлекать [людей] в совместную работу и принятие решений, использование современных каналов коммуникаций. Нужно не только реагировать на запросы населения, но и предвосхищать их», — пояснила эксперт. По ее словам, победа на выборах [8 сентября] — это не конец работы, а только начало. Перед губернаторами стоят масштабные задачи, которые важны как для всей страны, так и для отдельно взятого региона.

Умение предвосхищать конфликты напрямую связано со способностью глав регионов вникать в проблематику жизни простого человека, отметила Кислицына. «Современные подходы управления основываются на новых форматах открытости, вовлечения общественности и, на мой взгляд, эмпатии. Важно понять запрос населения, прочувствовать их и реагировать не только формальным бюрократическим языком. Без понимания современных форматов, необходимых для эффективного взаимодействия власти и общества, нельзя правильно управлять регионами», — добавила она.

Встреча Путина с губернаторами, которые были избраны в сентябре, является признанием их заслуг на текущем этапе и напутствием на большую работу, которая им предстоит, подчеркнула Кислицина. В ходе встречи президент пожелал новоизбранным главам не снижать темп работы во время всего предстоящего периода управления регионами, а также быть чуткими по отношению к людям. Прошедшие выборы стали масштабным этапом обновления политической элиты регионов, поскольку 13 из 16 избранных губернаторов заняли такую должность впервые, заключила эксперт.