Счетная палата заявила, что пенсии могут не вырасти

Указ президента о росте пенсий выше уровня инфляции может быть не выполнен, из-за того что выплаты для работающих пенсионеров больше не индексируются. Об этом заявили в Счетной палате.
С 2019 года правительство перестало учитывать показатель «среднегодовой размер пенсии» в прогнозах социально-экономического развития. Это изменение отметила Счетная палата в своем
«Учитывая, что индексируются только пенсии неработающих пенсионеров, параметры пенсионного обеспечения, заложенные в прогнозе, могут не обеспечить достижение цели указа № 204 (майский указ президента 2018 года. — прим. ред.) по реальному росту пенсий», — подчеркивается в заключении.
В майском указе 2018 года Владимир Путин поставил задачу правительству каждый год индексировать пенсии выше уровня инфляции. Однако документ не делает разницы между работающими и неработающими пенсионерами, поэтому рост пенсионных выплат одинаково затрагивает всех пенсионеров.
В то же время с 2016 года в России перестали ежегодно повышать пенсию работающим пенсионерам, и на 2020—2022 годы индексация также не предусмотрена. Из-за этого средний размер выплаты, который учитывает пенсии работающих и неработающих пенсионеров, может замедлить рост.
В 2018 году глава Счетной палаты назвал пенсионную реформу выгодной для граждан, передавала «Национальная служба новостей». Однако летом этого года аудитор органа Светлана Орлова выступила с критикой реформы.