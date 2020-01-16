«Ведомости»: Мишустин писал музыку для песен Лепса

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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, портрет, мишустин михаил, жест рукой
По словам источников, Михаил Мишустин любит сочинять частушкиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Отставка правительства России

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин является автором музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые поет Григорий Лепс. Это следует из данных реестра Российского авторского общества (РАО).

«Михаил Владимирович Мишустин — автор музыки для песен „Зола“ и „Настоящая женщина“», — сообщает газета «Ведомости». Отмечается, что источник, знакомый с деталями работы РАО, подтвердил изданию, что речь идет именно о кандидате на пост главы правительства РФ.

Подчеркивается, что глава «Сбербанка» Герман Греф, в поздравлении Мишустина с Днем рождения в 2012 году через газету «Коммерсант», говорил, что глава Федеральной налоговой службы (ФНС) является композитором и некоторые написанные им песни «стали настоящими „хитами“».

Помимо этого издание со ссылкой на несколько своих источников пишет, что Мишустин сочиняет частушки и сатирические куплеты на разные темы. Также уточняется, что после того, как он стал главой ФНС, по его инициативе сотрудники начали устраивать концерты, где перепевали шлягеры и исполняли частушки.

Представитель Григория Лепса заявил изданию, что кандидат на пост главы правительства не является автором музыки для двух песен артиста. Он сообщил, это всего лишь его однофамилец.

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-
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