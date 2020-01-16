«Ведомости»: Мишустин писал музыку для песен Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин является автором музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые поет Григорий Лепс. Это следует из данных реестра Российского авторского общества (РАО).
«Михаил Владимирович Мишустин — автор музыки для песен „Зола“ и „Настоящая женщина“», — сообщает газета «Ведомости». Отмечается, что источник, знакомый с деталями работы РАО, подтвердил изданию, что речь идет именно о кандидате на пост главы правительства РФ.
Подчеркивается, что глава «Сбербанка» Герман Греф, в поздравлении Мишустина с Днем рождения в 2012 году через газету «Коммерсант», говорил, что глава Федеральной налоговой службы (ФНС) является композитором и некоторые написанные им песни «стали настоящими „хитами“».
Помимо этого издание со ссылкой на несколько своих источников пишет, что Мишустин сочиняет частушки и сатирические куплеты на разные темы. Также уточняется, что после того, как он стал главой ФНС, по его инициативе сотрудники начали устраивать концерты, где перепевали шлягеры и исполняли частушки.
Представитель Григория Лепса заявил изданию, что кандидат на пост главы правительства не является автором музыки для двух песен артиста. Он сообщил, это всего лишь его однофамилец.