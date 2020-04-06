Глава Минздрава России: маски должны носить все

Министр здравоохранения РФ призвал всех граждан носить маски Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все россияне должны носить маски в целях профилактики заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Маски должны носить все», — приводит слова министра РИА «Новости». Он подчеркнул, что на улице маска необязательно должна быть медицинской.

Ранее сообщалось, что правительство РФ ввело ограничение на розничную и оптовую продажу масок в России. Распространять подобные изделия смогут только организации, имеющие лицензию. Ограничения будут действовать 90 дней, помимо медицинских масок они распространяются на респираторы, марлю, медицинские перчатки и комплекты из нетканых материалов, передает сайт VSE42.ru.