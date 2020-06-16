Востоковед объяснил, будет ли война между Северной и Южной Кореей

Поводом для последнего конфликта стал запуск воздушных шаров с листовками с территории Южной Кореи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Между Северной и Южной Кореей не будет большой войны, однако страны могут нанести друг по другу несколько ударов. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

«Войны большой не будет, а вот пострелять друг в друга могут. Может быть даже не на суше, а на море где-то», — предположил он. Востоковед объяснил, что большая война для двух государств будет слишком дорогой и разрушительной. Однако государства скорее всего захотят проявить свои недовольства.

Жебин отметил, что поводом для такого ожесточенного конфликта может стать майский запуск с территории Южной Кореи воздушных шаров с листовками с призывами к демократии и критикой режима КНДР. «После 2018 года межкорейские отношения так и не сдвинулись с мертвой точки. Хорошие документы подписали, но они не реализуются», — рассказал востоковед.

Он также добавил, что Южная Корея слушает США, которые не хотят сотрудничества севера и юга. «Американцы держат там 70 лет свои войска рядом с Китаем и Россией. Главный повод для содержания там этих войск — это некая северокорейская угроза», — заключил Жебин.

Ранее Министерство объединения Республики Корея подтвердило информацию о взрыве межкорейского офиса связи в городе Кэсон. Взрыв произошел в 14:49 по местному времени (08:49 мск), передает RNS .

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