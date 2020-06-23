Немцов посмертно выиграл суд у Лужкова

Европейский суд по правам человека постановил выплатить дочери политика Бориса Немцова Жанне компенсацию в 20 800 евро за нарушение прав ее отца со стороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
«Борис Немцов выиграл дело против Юрия Лужкова. Суд взыскал в пользу Жанны Немцовой, сменившей отца в деле, 20,800 евро возмещения расходов и компенсации морального вреда», — рассказал он.
Речь идет о судебных тяжбах между Борисом Немцовым и Юрием Лужковым из-за нелестного комментария оппозиционного политика в сторону Лужкова, охарактеризовавшего его как коррупционера. Комментарий Немцова был опубликован в 2009 году в статье газеты «Коммерсант». Замоскворецкий суд признал слова Немцова клеветой и взыскал с него и с издательского дома «Коммерсант» по 500 000 рублей компенсации в пользу бывшего мэра.
Летом 2010 года Борис Немцов обжаловал решение суда в Страсбурге. В итоге ЕСПЧ признал иск Лужкова несостоятельным.
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