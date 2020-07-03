Захарова оценила выход книги о крушении малазийского «Боинга»

В России положительно оценили книгу о крушении самолета МН17 в небе над Донбассом в 2014 году, которая была выпущена в Малайзии. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Автор уделил особое внимание различным версиям крушения рейса MH17, также мотивам, в том числе не всегда явным, которые, как он полагает, двигали теми или иными странами на различных этапах расследования катастрофы», — цитирует Захарову РИА «Новости».
По словам дипломата, публикация книги говорит о том, что Малайзия пытается сформировать собственное мнение о трагедии. Это особенно важно, поскольку на Западе слишком однобоко и ангажировано освещается трагедия. Например, автор Махадзир Ибрагим утверждает, что США могли использовать крушение самолета, чтобы обосновать необходимость новых санкций против России.
Сейчас в Гааге проходят предварительные слушания в отношении четырех подозреваемых в причастности к авиакатастрофе. Среди них трое россиян — Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов и Сергей Дубинский, — а также украинец Леонид Харченко, сообщает издание «Утро.ru».
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