02 июля 2020

Захарова оценила выход книги о крушении малазийского «Боинга»

© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, портрет, захарова мария, пмэф-2016
В МИДе утверждают, что Малайзия пытается сформировать свое мнение об авиакатастрофе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России положительно оценили книгу о крушении самолета МН17 в небе над Донбассом в 2014 году, которая была выпущена в Малайзии. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Автор уделил особое внимание различным версиям крушения рейса MH17, также мотивам, в том числе не всегда явным, которые, как он полагает, двигали теми или иными странами на различных этапах расследования катастрофы», — цитирует Захарову РИА «Новости».

По словам дипломата, публикация книги говорит о том, что Малайзия пытается сформировать собственное мнение о трагедии. Это особенно важно, поскольку на Западе слишком однобоко и ангажировано освещается трагедия. Например, автор Махадзир Ибрагим утверждает, что США могли использовать крушение самолета, чтобы обосновать необходимость новых санкций против России.

Сейчас в Гааге проходят предварительные слушания в отношении четырех подозреваемых в причастности к авиакатастрофе. Среди них трое россиян — Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов и Сергей Дубинский, — а также украинец Леонид Харченко, сообщает издание «Утро.ru».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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