Захарова оценила выход книги о крушении малазийского «Боинга»

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Сейчас в Гааге проходят предварительные слушания в отношении четырех подозреваемых в причастности к авиакатастрофе. Среди них трое россиян — Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов и Сергей Дубинский, — а также украинец Леонид Харченко, сообщает издание « Утро.ru ».

По словам дипломата, публикация книги говорит о том, что Малайзия пытается сформировать собственное мнение о трагедии. Это особенно важно, поскольку на Западе слишком однобоко и ангажировано освещается трагедия. Например, автор Махадзир Ибрагим утверждает, что США могли использовать крушение самолета, чтобы обосновать необходимость новых санкций против России.

«Автор уделил особое внимание различным версиям крушения рейса MH17, также мотивам, в том числе не всегда явным, которые, как он полагает, двигали теми или иными странами на различных этапах расследования катастрофы», — цитирует Захарову РИА «Новости».

В России положительно оценили книгу о крушении самолета МН17 в небе над Донбассом в 2014 году, которая была выпущена в Малайзии. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИДе утверждают, что Малайзия пытается сформировать свое мнение об авиакатастрофе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно