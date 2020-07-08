Истребители ОАЭ уничтожили турецкие ракетные комплексы в Ливии

В прошлые выходные на ливийской авиабазе Аль-Ватыя, расположенной в 140 километрах от ливийской столицы Триполи, были ликвидированы три турецких зенитно-ракетных комплекса MIM-23 Hawk и средства РЭБ и РЛС, произведенные на Украине.
Объект находится под контролем сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии при участии Турции, сообщает argumenti.ru. По предположениям СМИ, атаку совершили истребители Mirage 2000-9 ВВС Объединенных Эмиратов. Самолеты поднялись в воздух с египетской стороны (предположительно с авиабазы Сиди-Барани).
Позже участник операции «Вулкан гнева» ПНС Ливии Абдулмалик ан-Медени подтвердил информацию, что атаковавшие базу самолеты французского производства стоят на вооружении ВВС Арабских Эмиратов.
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