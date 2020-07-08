Истребители ОАЭ уничтожили турецкие ракетные комплексы в Ливии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, истребители, в небе
По предположениям сотрудников СМИ, атаку совершили истребители Mirage 2000-9 ВВС Объединенных Эмиратов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

В прошлые выходные на ливийской авиабазе Аль-Ватыя, расположенной в 140 километрах от ливийской столицы Триполи, были ликвидированы три турецких зенитно-ракетных комплекса MIM-23 Hawk и средства РЭБ и РЛС, произведенные на Украине.

Объект находится под контролем сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии при участии Турции, сообщает argumenti.ru. По предположениям СМИ, атаку совершили истребители Mirage 2000-9 ВВС Объединенных Эмиратов. Самолеты поднялись в воздух с египетской стороны (предположительно с авиабазы Сиди-Барани).

Позже участник операции «Вулкан гнева» ПНС Ливии Абдулмалик ан-Медени подтвердил информацию, что атаковавшие базу самолеты французского производства стоят на вооружении ВВС Арабских Эмиратов.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...