Российские истребители перехватили самолет США над Японским морем

Действия российских пилотов соответствовали международным правилам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские истребители перехватили американский самолет-разведчик, обнаруженный над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — приводит ТАСС комментарий министерства. Отмечается, что действия российских пилотов соответствовали международным правилам. После того, как самолет США отдалился от границ РФ, истребители вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что российские истребители перехватили самолет США над Черным морем. Для перехвата цели в воздух подняли истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота. Перехваты американских военных самолетов, проводящих разведывательную операцию над нейтральными водами Черного моря, произошли также 27 и 29 июня.

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