Глава региона Вадим Шумков побеседовал с бельгийскими инвесторами Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Губернатор пообщался с инвесторами из Бельгии и посетил объекты благоустройства Кургана — В Шадринске выбрали нового спикера гордумы и запретили митинг — В Целинном районе мэр написал заявление в полицию на юротдел. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 24 июля — в обзоре URA.RU:

Глава региона пообщался с бельгийскими инвесторами

Губернатор Вадим Шумков 23 июля пообщался по видеосвязи с представителями Бельгийско-Люксембургской Торговой палаты в России. Кроме официальных лиц, на встрече были представители бельгийского бизнеса, работающие в России. Глава региона рассказал предпринимателям, в какие проекты на территории области они смогут инвестировать.

В Кургане срывается программа благоустройства

Шумков 23 июля посетил несколько объектов благоустройства в Кургане и заметил, что власти не смогли найти подрядчиков на многие из них. Глава области связывает это большим объемом работ, на которые не хватает рабочих рук.

Выбран новый спикер Шадринской гордумы

Новым председателем Шадринской городской думы избран депутат Владимир Шмаков, за которого подали 17 голосов. За его соперника Константина Колбина — один голос. Экс-председатель гордумы Анатолий Черных сообщил, что он считает это заседание незаконным.

Власти Шадринска запретили митинг

Администрация Шадринска отказала правозащитному центру «Свобода» в проведении митинга против мэра Виктора Ермишкина. Мероприятие было запланировано на 1 августа. Мэрия мотивировала отказ тем, что в Курганской области запрещено проведение спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий.

В думе Целинного района разгорается скандал