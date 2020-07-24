23 июля 2020
22 июля 2020

Самое актуальное в Курганской области на 24 июля. В Шадринске запретили митинг против мэра, в Кургане срывается программа благоустройства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин в Кургане. Курган, шумков вадим
Глава региона Вадим Шумков побеседовал с бельгийскими инвесторами Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Губернатор пообщался с инвесторами из Бельгии и посетил объекты благоустройства Кургана — В Шадринске выбрали нового спикера гордумы и запретили митинг — В Целинном районе мэр написал заявление в полицию на юротдел. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 24 июля — в обзоре URA.RU:

Глава региона пообщался с бельгийскими инвесторами

  • Губернатор Вадим Шумков 23 июля пообщался по видеосвязи с представителями Бельгийско-Люксембургской Торговой палаты в России. Кроме официальных лиц, на встрече были представители бельгийского бизнеса, работающие в России. Глава региона рассказал предпринимателям, в какие проекты на территории области они смогут инвестировать.

В Кургане срывается программа благоустройства

Выбран новый спикер Шадринской гордумы

Власти Шадринска запретили митинг

В думе Целинного района разгорается скандал

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Экономика Происшествия Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...