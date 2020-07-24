Глава региона Вадим Шумков побеседовал с бельгийскими инвесторами
Губернатор пообщался с инвесторами из Бельгии и посетил объекты благоустройства Кургана — В Шадринске выбрали нового спикера гордумы и запретили митинг — В Целинном районе мэр написал заявление в полицию на юротдел. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 24 июля — в обзоре URA.RU:
Глава региона пообщался с бельгийскими инвесторами
- Губернатор Вадим Шумков 23 июля пообщался по видеосвязи с представителями Бельгийско-Люксембургской Торговой палаты в России. Кроме официальных лиц, на встрече были представители бельгийского бизнеса, работающие в России. Глава региона рассказал предпринимателям, в какие проекты на территории области они смогут инвестировать.
В Кургане срывается программа благоустройства
- Шумков 23 июля посетил несколько объектов благоустройства в Кургане и заметил, что власти не смогли найти подрядчиков на многие из них. Глава области связывает это большим объемом работ, на которые не хватает рабочих рук.
Выбран новый спикер Шадринской гордумы
- Новым председателем Шадринской городской думы избран депутат Владимир Шмаков, за которого подали 17 голосов. За его соперника Константина Колбина — один голос. Экс-председатель гордумы Анатолий Черных сообщил, что он считает это заседание незаконным.
Власти Шадринска запретили митинг
- Администрация Шадринска отказала правозащитному центру «Свобода» в проведении митинга против мэра Виктора Ермишкина. Мероприятие было запланировано на 1 августа. Мэрия мотивировала отказ тем, что в Курганской области запрещено проведение спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий.
В думе Целинного района разгорается скандал
- Глава Целинного района Иван Светличный не обращался в суд с просьбой отозвать свой иск к депутатам местной думы, которые, по его мнению, намеренно отрицательно оценили его работу в 2019 году. Светличный заявил, что это сделала, без его ведома, специалист юридического отдела Екатерина Бебякина. Также глава отметил, что напишет заявление в полицию о злоупотреблении полномочиями.