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Самое актуальное в Курганской области на 10 августа. Медики Кургана остались без питания, в больницу подселили душевнобольных

© Служба новостей «URA.RU»
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Художники украсят улицу Коли Мяготина в Кургане граффити Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Граффити появятся на улице Кургана — В Далматовскую больницу подселили больных из спецдиспансера — медработников оставили без горячего питания. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 10 августа — в обзоре URA.RU:

Медики Кургана остались без питания

  • В Курганском инфекционном госпитале 383 медработника, которые оказывают помощь пациентам с COVID не получили питание, несмотря на то, что работают неделями по 12 часов. Главврач учреждения был вынужден обращаться к неравнодушным горожанам для того, чтобы обеспечить медиков горячими обедами.

Далматово душевнобольных поместили в обычную больницу

Художники украсят Курган росписями

  • 250 тысяч рублей выделили власти Кургана на масштабный арт-объект, который появится на улице Коли Мяготина в районе КЗКТ. Композиция будет состоять из трех частей, которые посвящены природе, промышленности и современному городу. Художники начнут работу с 10 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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