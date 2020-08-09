Художники украсят улицу Коли Мяготина в Кургане граффити
Граффити появятся на улице Кургана — В Далматовскую больницу подселили больных из спецдиспансера — медработников оставили без горячего питания. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 10 августа — в обзоре URA.RU:
Медики Кургана остались без питания
- В Курганском инфекционном госпитале 383 медработника, которые оказывают помощь пациентам с COVID не получили питание, несмотря на то, что работают неделями по 12 часов. Главврач учреждения был вынужден обращаться к неравнодушным горожанам для того, чтобы обеспечить медиков горячими обедами.
Далматово душевнобольных поместили в обычную больницу
- В Далматовскую центральную райбольницу 8 августа к пациентам с коронавирусом подселили душевнобольных с COVID из психоневрологического интерната Каргаполье. По словам пациентов, вновь прибывшие больные находятся без масок, свободно передвигаются по больнице и представляют угрозу другим пациентам.
Художники украсят Курган росписями
- 250 тысяч рублей выделили власти Кургана на масштабный арт-объект, который появится на улице Коли Мяготина в районе КЗКТ. Композиция будет состоять из трех частей, которые посвящены природе, промышленности и современному городу. Художники начнут работу с 10 августа.
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