21 августа 2020

Дипломаты США едут в Москву. Они хотят остановить вмешательство РФ в ситуацию с Белоруссией

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, сша, флаг сша, флаг
В Москву приедет заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн собирается посетить Россию, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Цель поездки — предотвратить вмешательство РФ.

«Я предполагаю, что администрация пытается отговорить Москву либо от вмешательства в одиночку, либо от использования своего влияния на Лукашенко, чтобы побудить его к жестоким репрессиям», — передает Reuters слова своего источника.

Отмечается, что помимо Москвы Бигэн посетит столицу Литвы Вильнус, где укрывается экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Западные СМИ отмечают, что запланированная миссия заместителя госсекретаря свидетельствует об усилении роли США в попытках урегулирования конфликта.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов. Дмитрий Песков заявлял, что на белорусское руководство были попытки надавить извне, пишет VSE42.ru. Президент России Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности РФ заявил, что российская сторона не приемлет иностранное вмешательство во внутренние дела Белоруссии. И в случае необходимости будет вводить на территорию страны войска. Лукашенко и Путин несколько раз обсудили ситуацию в Беларуси по телефону. В США осудили желание РФ помочь Беларуси.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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