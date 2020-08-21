Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн собирается посетить Россию, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Цель поездки — предотвратить вмешательство РФ.
«Я предполагаю, что администрация пытается отговорить Москву либо от вмешательства в одиночку, либо от использования своего влияния на Лукашенко, чтобы побудить его к жестоким репрессиям», — передает Reuters слова своего источника.
Отмечается, что помимо Москвы Бигэн посетит столицу Литвы Вильнус, где укрывается экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Западные СМИ отмечают, что запланированная миссия заместителя госсекретаря свидетельствует об усилении роли США в попытках урегулирования конфликта.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов. Дмитрий Песков заявлял, что на белорусское руководство были попытки надавить извне, пишет VSE42.ru. Президент России Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности РФ заявил, что российская сторона не приемлет иностранное вмешательство во внутренние дела Белоруссии. И в случае необходимости будет вводить на территорию страны войска. Лукашенко и Путин несколько раз обсудили ситуацию в Беларуси по телефону. В США осудили желание РФ помочь Беларуси.
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