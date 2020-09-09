Водителям рассказали, как их могут подловить за невнимательность

Водителям напомнили о правилах, которые легко нарушить из-за невнимательности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за своей невнимательности российские водители могут получить штрафы за нарушения Правил дорожного движения. Причем зачастую такой риск возникает из-за недавно введенных или редко встречающихся правилах.

«Даже внимательные и законопослушные водители иногда не успевают отследить всех изменений в ПДД или организации движения. В итоге им приходят штрафы за нарушения, о которых автомобилисты даже не догадывались», — пишет портал Autonews.

Так, в качестве одного из примеров издание приводит случай, когда автовладелец не знал, что не всегда можно передвигаться на пикапе в крайнем левом ряду [п. 9.4 ПДД], поскольку по своему типу эта машина попадает под определение грузового транспорта. В итоге водитель получил штраф на 1500 рублей за «Неправильное расположение транспортного средства на проезжей части и движение по обочинам».

Еще одно правило, с которым у многих возникают трудности, — парковка на газонах. Нередко водители не понимают, что именно является газоном, и можно ли парковать машину там, где нет травы. Портал напоминает, что газон огорожен бордюром и «полметра грязи» от асфальта до деревьев тоже может им считаться. Еще водители должны помнить о штрафах за игнорирование временных знаков, которые устанавливают во время ремонтных работ, а также о разметке на дороге. Съезды часто пересекаются с полосами для общественного транспорта, но водители, опасаясь проехать нужный поворот, нарушают правила дорожного движения.

Жителям Москвы, в свою очередь, стоит помнить о запрете парковки на обозначенной стоянке для спецтранспорта возле жилых домов и о изменении правил езды по «выделенкам». Полосы общественного транспорта в столице вскоре будут работать круглосуточно, семь дней в неделю, поэтому ездить по ним в выходные смогут только автобусы, такси, велосипеды и экстренные службы. С конца прошлого года москвичи могут сообщать о нарушителях через мобильное приложение «Помощник Москвы».