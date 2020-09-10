В Кремле заявили, что до сих пор не получили пробы Навального

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Алексей Навальный пришел в себя и может говорить Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Россия не получала от Берлина никаких о данных о том, что стало причиной случившегося с Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Нет, никаких данных не получали. Мы по-прежнему не знаем результаты анализов, которые позволили немецким специалистам сделать выводы о состоянии берлинского пациента», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Российские власти также не получили ответ от коллег в Берлине на запрос Генпрокуратуры в рамках взаимопомощи по правовым вопросам, отметил Песков. России также предстоит контактировать с Организацией по запрещению химического оружия по делу Навального, заключил пресс-секретарь президента России.

Алексею Навальному стало плохо во время рейса Томск-Москва в конце августа. Борт сел в Омске, из омской больницы его доставили в клинику Charite в Берлине. Немецкие врачи заявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». 7 сентября он вышел из комы, 10 сентября СМИ сообщили, что Навальный окончательно пришел в себя, может говорить и помнит, что с ним происходило.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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