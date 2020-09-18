18 сентября 2020

Создатель лекарства от коронавируса назвал его революцией. «Эффективность приближается к 100%»

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Лекарство от коронавируса дает результат в течение первых суток приема Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава совета директоров компании «Промомед», создатель одного из первых лекарств от коронавируса Петр Белый назвал препарат «Арепливир» революцией, подчеркнув, что его эффективность приближается к 100%. Об этом он рассказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Это революция! Мы можем даже так сказать: не было лекарства и люди от коронавируса умирали. Теперь, говорю как врач, когда у нас есть это лекарство, люди перестают умирать. Эффективность „Арепливира“ приближается к 100%. В ходе клинических исследований мы не видели ни одного случая, чтобы пациенты переходили на более тяжелую стадию. Это лекарство прямого противовирусного действия, с почти абсолютной эффективностью», — заявил Белый.

По его словам, с помощью «Арепливира» «возвращаются к жизни» даже те пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Причем в 80% случаев «перелом» наступает в течение первых суток. Препарат блокирует репикацию вируса, благодаря чему он умирает в течение десяти часов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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