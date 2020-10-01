Актеру приходится работать, чтобы содержать семью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший свекор телеведущей Ксении Собчак, народный артист России Эммануил Виторган получает пенсию в размере 50 тысяч рублей. Однако, как отметил актер, этих денег ему недостаточно, чтобы содержать семью, а также культурный центр, в котором бывают сотни тысяч людей.

Поскольку Виторган в настоящее время работает, точную сумму государственных выплат он не помнит. «Вся штука в том, что народным артистам России еще прибавили к пенсии 30 тысяч рублей. В общем, в результате где-то 50 с чем-то тысяч рублей пенсия выходит», — цитирует актера «Взгляд». По его словам, на одну пенсию прожить невозможно, поэтому ему приходится работать.

Ранее стало известно, что у ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича пенсия в размере 23 тысяч рублей. Кроме того, ему положена надбавка около 30 тысяч за звание «народный артист».