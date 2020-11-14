Чем грозит населению Карабаха передача территорий Азербайджану

Местному населению стоит опасаться возвращения Карабаха в Азербайджан, считает политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Население, оставшееся на перешедших Азербайджану территориях Нагорного Карабаха, находится в большой опасности — возвращающиеся в регион могут начать мстить местным жителям за события 30-летней давности. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.

«Им [людям] не следует оставаться на перешедших под контроль Азербайджана территориях из соображений собственной безопасности. Власти могут гарантировать им какую-то нормальную жизнь в Азербайджане, но вернувшиеся этого делать не будут. Бакинские погромы 1990-го года тоже были инициированы гражданским обществом, а не властью как таковой», — подчеркнул политолог.

Брутер напомнил, что 30 лет назад в результате ожесточенных вооруженных столкновений часть Азербайджана перешла под контроль Нагорно-Карабахской республики. Тогда местным жителям пришлось покинуть эти районы. Сегодня, по мнению Брутера, возвращающиеся будут считать виноватыми всех тех, кто тогда остался на этой территории. «Здесь есть простой аспект — они, возвращаясь, будут мстить тем, кто, на их взгляд, организовал их 30-летнее бегство», — добавил политолог.

Ранее Армения и Азербайджан при участии России подписали договор о прекращении огня. Согласно этому договору, Азербайджану перешли три района непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский.