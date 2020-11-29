Ким Кардашьян призвала помочь детям из Нагорного Карабаха

Американка армянского происхождения Ким Кардашьян приняла участие в благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи для детей-беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом она сообщила в своем Facebook.
«Соберите рюкзак с игрушками, школьными и художественными принадлежностями, предметами личной гигиены, одеждой и аксессуарами, личной запиской и многим другим и подарите его ребенку, перемещенному из-за войны в Арцахе», — написала на своей странице Кардашьян. По ее словам, рюкзаки будут переданы детям в центрах проекта «Надежда» в Ереване.
Кардашьян рассказала, что благотворительная акция «Праздничные рюкзаки для Арцаха» инициирована Калифорнийским университетом. Ее цель — подарить праздничное настроение детям, вынужденным покинуть свои дома из-за военных действий в Нагорном Карабахе.
Ранее по поводу конфликта в Нагорном Карабахе высказывался другой представитель американского шоу-бизнеса, лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян, сообщает агентство «
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