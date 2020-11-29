29 ноября 2020

Ким Кардашьян призвала помочь детям из Нагорного Карабаха

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах
Теледива призвала помочь беженцам из Нагорного Карабаха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Американка армянского происхождения Ким Кардашьян приняла участие в благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи для детей-беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом она сообщила в своем Facebook.

«Соберите рюкзак с игрушками, школьными и художественными принадлежностями, предметами личной гигиены, одеждой и аксессуарами, личной запиской и многим другим и подарите его ребенку, перемещенному из-за войны в Арцахе», — написала на своей странице Кардашьян. По ее словам, рюкзаки будут переданы детям в центрах проекта «Надежда» в Ереване.

Кардашьян рассказала, что благотворительная акция «Праздничные рюкзаки для Арцаха» инициирована Калифорнийским университетом. Ее цель — подарить праздничное настроение детям, вынужденным покинуть свои дома из-за военных действий в Нагорном Карабахе.

Ранее по поводу конфликта в Нагорном Карабахе высказывался другой представитель американского шоу-бизнеса, лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян, сообщает агентство «Утро.ру». Музыкант осудил сам вооруженный конфликт и призвал Москву ответить Азербайджану за сбитый российский вертолет Ми-24.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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