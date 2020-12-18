Россиянам рассказали, как распознать прослушку телефона

Увеличение трафика заряда батареи может быть признаком прослушки смартфона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Повышенная сетевая активность мобильного приложения, увеличение трафика и заряда батареи могут являться признаками того, что телефон прослушивается. Об этом рассказал эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Курамин.

«Поводом для беспокойства может быть внезапная повышенная сетевая активность мобильного приложения, которым владелец смартфона, возможно, даже не пользуется. Резкое увеличение потребления трафика и заряда батареи в данном случае могут послужить своеобразными индикаторами», — передает слова эксперта ИА «Прайм».

Курамин также отметил, что одним из важных признаком вмешательства является сообщение смартфона об отсутствии шифрования при передачи данных. Чтобы защититься от прослушки, специалист советует использовать на смартфоне антивирусное обеспечение и установить приложение, которое сверяет идентификаторы базовых станций.

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