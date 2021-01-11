Производитель российских истребителей Су-34 остался без директора

Юрий Слюсарь освобожден от должности генерального директора компании-производителя истребителей Су-57, Су-35 и Су-34 — ПАО «Компания «Сухой». В то же время он продолжает являться главой «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Об этом журналистам рассказал представитель корпорации.
«С 10 ноября Юрий Слюсарь совмещал руководство ОАК и компании „Сухой“. Но 21 декабря на общем собрании акционеров „Сухого“ в рамках внутренней интеграции военного дивизиона ОАК полномочия единоличного исполнительного органа были переданы ОАК», — пишет газета «Известия».
Представитель корпорации в беседе с изданием объяснил, что корпоративная трансформация ОАК предусматривает централизацию управления, исключение дублирующих административных функций, а также создание «общекорпоративных центров компетенций и обслуживания». В ноябре прошлого года Юрий Слюсарь заменил на посту главы «Сухого» Илью Тарасенко, который проработал в этой должности девять месяцев. Тогда в ОАК заявили, что кадровое решение принято для ускорения реализации корпоративной трансформации. Ранее в рамках этой работы компании «Сухой» были переданы полномочия единоличного исполнительного органа РСК «МиГ», а ОАК получила полномочия единоличного исполнительного органа над «Ильюшиным».
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