11 января 2021

Производитель российских истребителей Су-34 остался без директора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Юрий Слюсарь освобожден от должности главы «Сухого» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Юрий Слюсарь освобожден от должности генерального директора компании-производителя истребителей Су-57, Су-35 и Су-34 — ПАО «Компания «Сухой». В то же время он продолжает являться главой «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Об этом журналистам рассказал представитель корпорации.

«С 10 ноября Юрий Слюсарь совмещал руководство ОАК и компании „Сухой“. Но 21 декабря на общем собрании акционеров „Сухого“ в рамках внутренней интеграции военного дивизиона ОАК полномочия единоличного исполнительного органа были переданы ОАК», — пишет газета «Известия».

Представитель корпорации в беседе с изданием объяснил, что корпоративная трансформация ОАК предусматривает централизацию управления, исключение дублирующих административных функций, а также создание «общекорпоративных центров компетенций и обслуживания». В ноябре прошлого года Юрий Слюсарь заменил на посту главы «Сухого» Илью Тарасенко, который проработал в этой должности девять месяцев. Тогда в ОАК заявили, что кадровое решение принято для ускорения реализации корпоративной трансформации. Ранее в рамках этой работы компании «Сухой» были переданы полномочия единоличного исполнительного органа РСК «МиГ», а ОАК получила полномочия единоличного исполнительного органа над «Ильюшиным».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...