Чиновники раскрыли, кто получит двойные выплаты в январе

Россияне смогут получить выплаты до 26 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне, не получившие пособия в декабре прошлого года, в январе получат выплату сразу за два месяца. Об этом сообщается на сайте информационно-расчетного центра Свердловской области.

«Лицам, не получившим социальные пособия в декабре 2020 года, выплата будет осуществляться в январе 2021 года вместе с выплатой пособий за январь», — говорится в сообщении учреждения. Там также уточнили, что выплата социальных пособий в январе начнется после новогодних праздников.

Доставка социальных выплат на дом будет осуществляться по графику. Также получатели пособий могут обратиться за выплатой на почту до 24 января, а в другие компании, осуществляющие доставку — до 26 января. Узнавать о поступлении денежных средств для выплаты пособий можно в кассе организации после 15 числа.

С 1 января 2021 года вместе с увеличением минимального прожиточного минимума в России вырастет и размер детских пособий, напрямую зависящих от этого показателя. Речь идет о пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет и выплате по беременности и родам. Кроме того, значительная часть всех пособий в наступившем году будет проиндексирована, пишет портал argumenti.ru.