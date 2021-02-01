Поклонников игры Cyberpunk 2077 предупредили об опасности взлома

Хакеры могут взломать компьютер через игру Cyberpunk 2077, после того как компания CD Projekt RED выпустила обновление геймерского продукта. Как утверждает посетитель форума Reddit под псевдонимом RomulusIsHere, в устройство игрока можно проникнуть через моды и файлы.
RomulusIsHere утверждает, что хакеры с большой долей вероятности смогут получить доступ к устройству при помощи специальных дополнительных файлов, если игрок установил модификации Cyberpunk 2077 и загрузил сторонние сохранения, пишет Nation News.
При этом пользователь предложил способ устранить уязвимость, указав ссылку на фанатскую «заплатку» Major vulnerability fix. Программа, по словам геймера, сможет «залатать» погрешность в обновлении игры и не допустить атаки хакеров.
Игра вышла 10 декабря 2020 года одновременно для персональных компьютеров под управлением Windows и игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One, напоминает «
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