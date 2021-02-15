Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 19,3 млн рублей

На «Радио Свобода» и его руководителя составлено 195 протоколов, общая сумма штрафов по которым составила 19,3 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
«Составлено 195 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ. Протоколы в отношении ООО „РСЕ/РС“* и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов. <…> Общая сумма штрафов составила 19,3 млн руб», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роскомнадзор.
«Радио Свобода» и его проекты включены в список иностранных агентов и обязаны оснащать выпускаемые в России материалы соответствующей маркировкой. Неисполнение этого требования и стало причиной штрафов от Роскомнадзора.
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