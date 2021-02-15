15 февраля 2021

Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 19,3 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Роскомнадзор. Екатеринбург, роскомнадзор
Причиной штрафов стало отсутствие маркировки материалов «Радио Свобода» с сообщением о статусе иноагента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На «Радио Свобода» и его руководителя составлено 195 протоколов, общая сумма штрафов по которым составила 19,3 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Составлено 195 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ. Протоколы в отношении ООО „РСЕ/РС“* и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов. <…> Общая сумма штрафов составила 19,3 млн руб», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роскомнадзор.

«Радио Свобода» и его проекты включены в список иностранных агентов и обязаны оснащать выпускаемые в России материалы соответствующей маркировкой. Неисполнение этого требования и стало причиной штрафов от Роскомнадзора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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