СМИ: начальника забайкальского УФСИН застрелили на охоте

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Оружие и патроны. Челябинск, оружие, ружье
Евгений Шихов скончался на месте Фото:

Начальника УФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова застрелили во время охоты в Карымском районе. Его напарник, руководитель СИЗО №1 Валерий Герман, скончался от тяжелого ранения по дороге в больницу.

ЧП произошло в 18:40 по местному времени (14:40 мск). «По данным источника, во время охоты были застрелены два человека. Евгений Шихов был убит на месте, второй — скончался по пути в медицинское учреждение. второй жертвой является начальник СИЗО №?1 Валерий Герман», — сообщает «Пятый канал». По предварительным данным, охотников застрелил местный егерь, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину уже задержали, он находится на допросе в полиции. Официального подтверждения этой информации получить не удалось, передает издание.

Шихов работал в УФСИН с 1996 года. Главой управления по Забайкалью он стал в 2018 году. А 20 февраля 2020 года президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора внутренней службы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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