Юрист назвала дополнительные выплаты, положенные наследникам

После смерти родственника россияне могут получить дополнительные выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После смерти близкого человека россияне могут получить дополнительные выплаты помимо наследства. Об этом сообщила доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Марина Филиппова.

«По общему правилу право на пенсию имеют дети, родители, супруги, умершего, а также его дед и бабушка, братья, сестры, внуки, если нет лиц, на которых законом возложена обязанность по их содержанию», — пояснила Филиппова. Она отметила, что прежде всего, это касается трудовой и накопительной пенсии, которую успел заработать покойный.

Кроме того, Филиппова отметила, что единовременные и ежемесячные страховые выплаты полагаются нетрудоспособным иждивенцам, если причиной смерти наследодателя стал несчастный случай на производстве. Единовременная выплата составляет один миллион рублей и распределяется между всеми получателями. Ежемесячные выплаты назначаются в зависимости от заработка умершего.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов 11 февраля выступил с предложением передавать страховые пенсии умерших россиян их близким родственникам. Он считает, что, если человек платил страховые взносы, но не воспользовался своими накоплениями, государство обязано вернуть эти отчисления его ближайшим родственникам.