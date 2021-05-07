Главный курганский единоросс поддержал идею объединения регионов

Секретарь курганского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Ильтяков считает, что укрупнение регионов необходимо. Это позволит сделать регионы самодостаточными, заявил он 8 мая на встрече с зауральскими журналистами, передает корреспондент URA.RU.
«Регион должен быть самодостаточным. Когда он самодостаточный — он независимый», — заявил Ильтяков. В качестве примера такого региона депутат привел Тобольскую губернию в Российской империи. «Мы все с вами выходцы из Тобольской губернии — это Ханты, Ямал, Тюменская, Курганская область, часть Омской области. Пушнина была, Шелковый путь через нас шел. Леса, реки, сельское хозяйство, промышленность была. Мы были самодостаточным регионом», — отметил Ильтяков.
В советское время крупный регион раздробили. «Соткали, сделали аграрную территорию, то есть обделили по всем направлениям. Мы не самодостаточные. Потому что выгодно было так раздробить власти советов, чтобы перераспределять [ресурсы] самим», — считает депутат.
По словам Ильтякова, только укрупняя регионы можно сделать их сильными и независимыми. При этом речь не должна идти о присоединении Курганской области к Тюменской. «Я за Тобольскую губернию. Не надо говорить оскорбительных фраз о присоединении Курганской области к кому-то. У нас достойнейшая область», — подчеркнул единоросс.
Ранее о вероятном объединении субъектов заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Чиновник счел несправедливым, что какие-то регионы имеют нефтяной бюджет, а другие нет. «Почему курганцы должны жить хуже тюменцев?» — спросил вице-премьер. Однако не все курганские политики согласились с Хуснуллиным.
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