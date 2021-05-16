Страховщики потребовали 139 тысяч со сбитого машиной ребенка

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ДТП с порше на Карла Либкнехта. Екатеринбург, знак аварийной остановки, порше, porshe, дтп, авария
12-летнего мальчика попросили заплатить 139 тысяч за ремонт автомобиля, который врезался в него Фото:

Ребенка, сбитого внедорожников на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде, просят заплатить 139 тысяч рублей за царапины на машине. Об этом сообщил источник, знакомый с пострадавшим.

«Страховая компания выставила счет 12-летнему мальчику, на которого наехал внедорожник», — сообщает издание «Блокнот» со ссылкой на источник. Отмечается, что страховщики просят возместить 139 тысяч рублей, хотя на автомобиле обнаружена только одна царапина.

ДТП произошло, когда ребенок пересекал пешеходный переход и вез рядом с собой велосипед. Водитель внедорожника марки Volkswagen не успел затормозить, и автомобиль врезался в ребенка. В результате у пострадавшего сломана челюсть. Врачи зафиксировали также травму руки.

Родители мальчика рассказали изданию, что удивились решению страховой компании. Они отметили, что мальчик восстанавливался после травмы полгода.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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