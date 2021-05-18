18 мая 2021

Финансист предупредил об опасности при использовании банкомата

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники способны взломать банкомат Фото:

Мошенники зачастую устанавливают на банкоматы дополнительное оборудование для кражи средств россиян. Кроме этого, преступники нередко взламывают сам банковский терминал. Об этом предупредил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«Например, мошенники вводят данные для оплаты, а следующий клиент авторизует карту и теряет деньги. Однако данный вид мошенничества достаточно сложный с технической точки зрения. Этот процесс требует серьезной подготовки и длительного доступа к банкомату или к защищенному каналу связи», — цитирует эксперта «Прайм».

По словам Ферапонтова, такой способ кражи технически трудно совершить, так как банки продумали много механизмов защиты. Проще всего совершить кражу при помощи СМС-рассылки от лица банка с похожим номером и фишинга, направленного на получения кода для оплаты, уточнил эксперт.

Ранее Ферапонтов заявил, что главные ошибки держателей дебетовых и кредитных карт касаются безопасности данных. Зачастую это беспечное отношение при использовании банкоматов. В Госдуме уже поддержали блокировку подозрительных переводов по карте на 25 дней, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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