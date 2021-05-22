22 мая 2021

Госавтоинспекция будет рассказывать водителям о ПДД по-новому

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, гибдд, дпс
ГИБДД запустила новый способ оповещения водителей о ПДД Фото:

Российским водителям будут напоминать о правилах дорожного движения с помощью социальной рекламы через точки Wi-Fi. Об этом рассказали на официальном сайте ГИБДД.

«Точки получения бесплатного доступа в интернет размещены в поликлиниках, больницах, ресторанах, кафе, торговых центрах и кинотеатрах. Каждый желающий сможет им воспользоваться, посмотрев баннер социальной рекламы, разработанный в рамках раунда «Безопасная мобильность», — цитирует представителей ГИБДД РБК. Россияне увидят на экранах телефонов сообщения о том, как важно соблюдать ПДД, а также носить яркую одежду в темное время суток.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы стали ловить нарушителей ПДД с помощью специального мобильного приложения. Благодаря новой технологии сотрудники ГИБДД оперативно получают сообщения о водителях без прав и незарегистрированных автомобилях. Известно, что в столице Урала приложение уже успешно протестировано: задержано несколько нарушителей, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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