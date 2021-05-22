Госавтоинспекция будет рассказывать водителям о ПДД по-новому

ГИБДД запустила новый способ оповещения водителей о ПДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российским водителям будут напоминать о правилах дорожного движения с помощью социальной рекламы через точки Wi-Fi. Об этом рассказали на официальном сайте ГИБДД.

«Точки получения бесплатного доступа в интернет размещены в поликлиниках, больницах, ресторанах, кафе, торговых центрах и кинотеатрах. Каждый желающий сможет им воспользоваться, посмотрев баннер социальной рекламы, разработанный в рамках раунда «Безопасная мобильность», — цитирует представителей ГИБДД РБК. Россияне увидят на экранах телефонов сообщения о том, как важно соблюдать ПДД, а также носить яркую одежду в темное время суток.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы стали ловить нарушителей ПДД с помощью специального мобильного приложения. Благодаря новой технологии сотрудники ГИБДД оперативно получают сообщения о водителях без прав и незарегистрированных автомобилях. Известно, что в столице Урала приложение уже успешно протестировано: задержано несколько нарушителей, передает « Царьград ».