Пенсионный фонд подал в суд на Максима Галкина

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Суд взыскал с Максима Галкина четыре тысячи рублей Фото:

Пенсионный фонд России подал в суд на артиста Максима Галкина на то, что он не платит взносы. Юморист задолжал ПФР, как индивидуальный предприниматель.

«Шоумен является ИП и раз в год должен платить ПФР. В главном управлении № 4 денег недосчитались и пошли в арбитражный суд», — сообщает telegram-канал Mash. Суд рассмотрел дело и взыскал с Галкина четыре тысячи рублей.

В марте певица Ирина Понаровская засудила ПФР за слишком маленькую пенсию. Она потребовала включить в ей трудовой стаж восемь месяцев, которые артистка проработала в Краснодарской филармонии. Суд встал на сторону певицы — теперь ПФР должен выплатить ей 240 тысяч рублей, сообщает Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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