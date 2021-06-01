Пенсионный фонд подал в суд на Максима Галкина

Суд взыскал с Максима Галкина четыре тысячи рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пенсионный фонд России подал в суд на артиста Максима Галкина на то, что он не платит взносы. Юморист задолжал ПФР, как индивидуальный предприниматель.

«Шоумен является ИП и раз в год должен платить ПФР. В главном управлении № 4 денег недосчитались и пошли в арбитражный суд», — сообщает telegram-канал Mash. Суд рассмотрел дело и взыскал с Галкина четыре тысячи рублей.

В марте певица Ирина Понаровская засудила ПФР за слишком маленькую пенсию. Она потребовала включить в ей трудовой стаж восемь месяцев, которые артистка проработала в Краснодарской филармонии. Суд встал на сторону певицы — теперь ПФР должен выплатить ей 240 тысяч рублей, сообщает Life.