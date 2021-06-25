Автоюрист рассказал про новую систему штрафов

Новая система вступает в силу с сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве России утвердили порядок получения и обжалования постановлений ГИБДД о штрафах через портал Госуслуг. Речь идет о штрафах, которые начисляются с помощью систем фотовидеофиксации. Об этом сообщил автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько.

«Сначала письмо генерируется в электронной форме, семь дней система ждет. Если гражданин не заходит, письмо распечатывается и отправляется ему. А двадцать дней с момента вынесения [постановления о штрафе] идут и никак не приостанавливаются, и гражданин может получить штраф по истечении срока для льготной оплаты», — сказал Радько изданию радио Sputnik. Извещения о штрафах на портале Госуслуг будут считаться полученными на следующий день после поступления в систему, даже если человек не заходил в личный кабинет.

Эти изменения коснутся тех, кто отказался от получения информации через обычную почту, сообщает издание. Другим водителям достаточно зайти в личный кабинет течение недели после публикации постановления, тогда письмо будет считаться прочитанным.

С 1 сентября автовладельцы могут обжаловать штраф в электронной форме. Сейчас водители должны приходить в ГИБДД или отправлять заявление по обычной почте.