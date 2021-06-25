Врач рассказала россиянам о симптомах скорого инфаркта

Атеросклероз может провоцировать инфаркт у некоторых категорий людей. Такую информацию сообщает врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.
«Коварство атеросклероза в том, что он часто никак не проявляется, однако в итоге провоцирует „внезапный“ инфаркт», — приводит ее слова «Российская газета». Сообщается также, что симптомы инфаркта появляются за несколько дней только в 30% случаев, в основном болезнь начинается бессимптомно.
Чтобы снизить вероятность инфаркта, следует пройти обследования на выявление атеросклероза и сдать ряд анализов, проконсультировавшись с кардиологом. Анализы включают ЭКГ, УЗИ сердца и брахиоцефальных артерий, артерий ног, щитовидной железы, почек, печени и так далее.
Ранее медики назвали самые полезные продукты для сосудов и сердца, напоминает
Подписывайтесь на URA.RU в