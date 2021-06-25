25 июня 2021

Врач рассказала россиянам о симптомах скорого инфаркта

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививочный пункт в ТЦ
Яркие симптомы инфаркта появляются у пациентов только в 30% случаев Фото:

Атеросклероз может провоцировать инфаркт у некоторых категорий людей. Такую информацию сообщает врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

«Коварство атеросклероза в том, что он часто никак не проявляется, однако в итоге провоцирует „внезапный“ инфаркт», — приводит ее слова «Российская газета». Сообщается также, что симптомы инфаркта появляются за несколько дней только в 30% случаев, в основном болезнь начинается бессимптомно.

Чтобы снизить вероятность инфаркта, следует пройти обследования на выявление атеросклероза и сдать ряд анализов, проконсультировавшись с кардиологом. Анализы включают ЭКГ, УЗИ сердца и брахиоцефальных артерий, артерий ног, щитовидной железы, почек, печени и так далее.

Ранее медики назвали самые полезные продукты для сосудов и сердца, напоминает сайт MK.RU. Положительно на здоровье сердца сказывается употребление апельсинов. Стакан сока помогает регулировать давление и нейтрализовать избыток белка. Кроме того, стоит обратить внимание на капусту. Она содержит Омега-3, антиоксиданты и клетчатку, пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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