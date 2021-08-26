26 августа 2021

Россия завоевала пятое и шестое золото на Паралимпийских играх

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Эстафета паралимпийского огня. Тюмень. 28.02.2014, факел паралимпиады сочи 2014, огонь
Россия завоевала золото в фехтовании и плавании Фото:

Шпажист Александр Кузюков и пловец Андрей Калина выиграли золотые медали Паралимпийских игр. Они, соответственно, стали пятой и шестой наградами высшей пробы для России.

«Кузюков выиграл в соревнованиях по фехтованию на колясках. Калина завоевал первое место в заплыве на дистанции 100 метров брассом», сообщает издание Sport24.

Паралимпийские игры 2020 года проходят в Токио. Россия занимает третье место в неофициальном медальном зачете после Великобритании и Китая. У них так же по шесть золотых медалей, но больше других наград.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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