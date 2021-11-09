Адвокат Фургала рассказал о жалобах экс-губернатора в СИЗО

Сергей Фургал надеется на справедливый суд присяжных, заявил его адвокат Дмитрий Довгий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Единственная жалоба экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, находящегося под арестом, — запрет на получение почтово-телеграфной корреспонденции — игнорируется. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Довгий в эфире радио «Эхо Москвы».

«У него единственная жалоба — запрет на получение почтово-телеграфной корреспонденции, так и до сих пор он действует. Он обратился в адрес суда с тем, чтобы ему наконец разрешили переписку, потому что он ни одного письма от родных, от близких не получил. Ему многие граждане России пишут. Больше жалоб у него нет», — сказал Довгий.

Адвокат также отметил, что решение о переносе суда из Хабаровского края в Московскую область обойдется Фургалу очень дорого. «Всем свидетелям нужно прибывать с территории либо Хабаровского края, либо Амурской области, дороговизна билетов, проявка 50-70 тысяч в оба конца, а это большие расходы, которые могут быть возложены на нашего подзащитного и других обвиняемых», — сказал Довгий. По словам адвоката, Фургал настроен по-боевому и рассчитывает на суд присяжных.

Ранее семья Фургала объявила сбор средств на адвокатов, так как у экс-губернатора закончились деньги на юристов. Суд продлил арест Фургала до 7 декабря 2021 года, пишет «Национальная служба новостей». Генеральная прокуратура РФ попросила Верховный суд рассмотреть дела Фургала в Московской области, пишет RT. По версии обвинения, дело экс-губернатора не может быть объективно рассмотрено в Хабаровске, так как у него «обширные связи».