Российский оператор подтвердил блокировку части номеров

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В компании заявляют, что регулярно уведомляют представителей бизнеса о необходимости регистрации в ЕСИА Фото:

Оператор сотовой связи «Билайн» намерен ограничить в получении услуг пользователей корпоративных тарифов, не зарегистрированных на «Госуслугах». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Могут быть ограничены 1 декабря 2021 года услуги связи для корпоративных номеров, которые не будут до этой даты зарегистрированы на портале госуслуг», — сообщает пресс-служба оператора изданию «Эксклюзив Новости».

В компании заявляют, что регулярно уведомляют представителей бизнеса о необходимости регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) по причине того, что в актуальной версии «О связи» отражены требования о регистрации и наличии информации о пользователях SIM-карт в «Госуслугах».

Ранее URA.RU сообщало, что в России могут заблокировать миллионы SIM-карт из-за нарушения закона о серых SIM-картах. По оценкам Mobile Research Group, всего в России действует около 32 миллионов корпоративных номеров, сведения о половине из них до сих пор не внесены в ЕСИА.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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