Экономисты предсказали рост доходов жителям России

По итогам 2021 года реальные доходы россиян вырастут на 2,6%. На данный показатель повлияли дефицит кадров на рынке, восстановление экономики и недостаток единовременных социальных выплат. Соответствующее утверждение следует из консенсус-прогноза аналитиков.
«Главной причиной растущих доходов населения является восстановление экономики и дефицит рабочих кадров. Основной вклад в рост доходов населения обеспечивает увеличение зарплат на фоне дефицита рабочей силы, в том числе из-за ограниченной внешней миграции», — подчеркнул главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов в разговоре с «Прайм».
По словам директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, в 2021 году прирост реальных доходов может составить 2,5-3%. «В значительной степени это восстановительный рост. С конца 2021 темпы роста реальных располагаемых доходов населения будут примерно сопоставимы с темпами экономического роста», — подытожил он.
Согласно докладу Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в I квартале 2021 года упали на 3,6%, сообщает RT. Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предсказали новый экономический кризис в 2025—2026 годах, сообщает «Национальная служба новостей». Он может возникнуть, если пандемия COVID-19 не закончится к концу 2021 года.
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