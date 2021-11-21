21 ноября 2021

Экономисты предсказали рост доходов жителям России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Аналитики спрогнозировали, что реальные доходы россиян по итогам года вырастут примерно на 2,6% Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2021

По итогам 2021 года реальные доходы россиян вырастут на 2,6%. На данный показатель повлияли дефицит кадров на рынке, восстановление экономики и недостаток единовременных социальных выплат. Соответствующее утверждение следует из консенсус-прогноза аналитиков.

«Главной причиной растущих доходов населения является восстановление экономики и дефицит рабочих кадров. Основной вклад в рост доходов населения обеспечивает увеличение зарплат на фоне дефицита рабочей силы, в том числе из-за ограниченной внешней миграции», — подчеркнул главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов в разговоре с «Прайм».

По словам директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, в 2021 году прирост реальных доходов может составить 2,5-3%. «В значительной степени это восстановительный рост. С конца 2021 темпы роста реальных располагаемых доходов населения будут примерно сопоставимы с темпами экономического роста», — подытожил он.

Согласно докладу Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в I квартале 2021 года упали на 3,6%, сообщает RT. Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предсказали новый экономический кризис в 2025—2026 годах, сообщает «Национальная служба новостей». Он может возникнуть, если пандемия COVID-19 не закончится к концу 2021 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...