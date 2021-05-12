Финансовые аналитики рассказали, что будет с рублем летом

Повышения спроса на нефть из-за снизившихся карантинных рисков и обесценивания доллара положительно скажутся на курсе рубля летом. Такой прогноз дали финансовые эксперты.
«Общий тренд ближайшего времени — набирающая обороты вакцинация и, соответственно, снижение карантинных рисков, что ведет к повышению спроса и цен на нефть», — цитируют «Аргументы и факты» доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Николая Мрочковского. По мнению эксперта, стабильности рубля поспособствует также программа финансовых поддержке и низких процентных ставок США. Из-за нее курс доллара летом не будет расти и остановится на уровне 72-74 рублей.
Если процентные ставки на сохранятся на прежнем низком уровне, нынешняя политика Банка России поможет заработать на дифференциале ставок и обеспечить приток иностранной валюты в страну. Это, по мнению доцента кафедры Национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при президенте РФ Владимира Трегубова, также позволит укрепить курс рубля. Кроме того, на национальную валюту повлияет рост туристических и деловых поездок — он приведет к повышению спроса на нефть.
При этом эксперты не исключают, что рубль могут обвалить санкции или неожиданные политические решения. Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в разговоре с «Аргументами и фактами» предположил, что политическое давление может усилиться ближе к выборам в Госдуму.
Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предсказали новый экономический кризис в 2025—2026 годах, сообщает «Национальная служба новостей». Он может возникнуть, если пандемия COVID-19 не закончится к концу 2021 года. Тогда и рост ВВП составит не более 3%, а нефть к 2025 году подешевеет до 50-55 долларов за баррель.
С начала пандемии в России действуют меры поддержки граждан и бизнеса, однако полностью минимизировать негативные последствия не удается, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Согласно докладу Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в I квартале 2021 года упали на 3,6%, сообщает RT.
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