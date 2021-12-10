Экс-премьер Украины: страну захлестнул националистический психоз

Украина верила, что Россия обирает ее, заявил Николай АзаровФото: Владимир Андреев
Националистический психоз, который захлестнул Украину перед развалом Советского Союза, стал катастрофой для страны. Такое мнение выразил бывший премьер-министр республики Николай Азаров. По его словам, желание «жить на халяву» стало у украинцев подобием религиозного верования.
«Был националистический психоз, который несколько месяцев усиленно разыгрывался, и основным лозунгом было тогда то, что Украина — богатейшая республика Советского Союза и ее все обкрадывают, обирают, на ней все держится, что Россия забирает и мясо, и молоко, и все абсолютно забирает. Я хочу сказать, что на полном серьезе в это верили даже люди образованные», — рассказал Николай Азаров в интервью изданию «Украина.ру».
Бывший глава правительства уточнил, что на деле Украина была дотационной республикой в Советском Союзе. При этом на улицах распространялись листовки о том, что по производству молока, масла и сыров республика обходила такие страны, как США и Францию. В том, что Украина живет хуже Запада, ее жители обвиняли Россию. «Желание жить на халяву, что кто-то что-то даст — это какое-то такое, не знаю, религиозное, наверное, уже верование среди многих», — уточнил Азаров.
Ранее бывший заместитель председателя Национального банка Украины Александр Савченко обвинил украинцев в развале СССР. По его мнению, они сделали это ради мести. С помощью референдума жители Украины ответили за «унижения на протяжении тысячи лет», заявил Савченко.
Националистический психоз, который захлестнул Украину перед развалом Советского Союза, стал катастрофой для страны. Такое мнение выразил бывший премьер-министр республики Николай Азаров. По его словам, желание «жить на халяву» стало у украинцев подобием религиозного верования. «Был националистический психоз, который несколько месяцев усиленно разыгрывался, и основным лозунгом было тогда то, что Украина — богатейшая республика Советского Союза и ее все обкрадывают, обирают, на ней все держится, что Россия забирает и мясо, и молоко, и все абсолютно забирает. Я хочу сказать, что на полном серьезе в это верили даже люди образованные», — рассказал Николай Азаров в интервью изданию «Украина.ру». Бывший глава правительства уточнил, что на деле Украина была дотационной республикой в Советском Союзе. При этом на улицах распространялись листовки о том, что по производству молока, масла и сыров республика обходила такие страны, как США и Францию. В том, что Украина живет хуже Запада, ее жители обвиняли Россию. «Желание жить на халяву, что кто-то что-то даст — это какое-то такое, не знаю, религиозное, наверное, уже верование среди многих», — уточнил Азаров. Ранее бывший заместитель председателя Национального банка Украины Александр Савченко обвинил украинцев в развале СССР. По его мнению, они сделали это ради мести. С помощью референдума жители Украины ответили за «унижения на протяжении тысячи лет», заявил Савченко.