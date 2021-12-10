Экс-премьер Украины: страну захлестнул националистический психоз

Украина верила, что Россия обирает ее, заявил Николай Азаров Фото: Владимир Андреев

Националистический психоз, который захлестнул Украину перед развалом Советского Союза, стал катастрофой для страны. Такое мнение выразил бывший премьер-министр республики Николай Азаров. По его словам, желание «жить на халяву» стало у украинцев подобием религиозного верования.

«Был националистический психоз, который несколько месяцев усиленно разыгрывался, и основным лозунгом было тогда то, что Украина — богатейшая республика Советского Союза и ее все обкрадывают, обирают, на ней все держится, что Россия забирает и мясо, и молоко, и все абсолютно забирает. Я хочу сказать, что на полном серьезе в это верили даже люди образованные», — рассказал Николай Азаров в интервью изданию «Украина.ру».

Бывший глава правительства уточнил, что на деле Украина была дотационной республикой в Советском Союзе. При этом на улицах распространялись листовки о том, что по производству молока, масла и сыров республика обходила такие страны, как США и Францию. В том, что Украина живет хуже Запада, ее жители обвиняли Россию. «Желание жить на халяву, что кто-то что-то даст — это какое-то такое, не знаю, религиозное, наверное, уже верование среди многих», — уточнил Азаров.

Ранее бывший заместитель председателя Национального банка Украины Александр Савченко обвинил украинцев в развале СССР. По его мнению, они сделали это ради мести. С помощью референдума жители Украины ответили за «унижения на протяжении тысячи лет», заявил Савченко.