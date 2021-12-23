Военные на бронетехнике разогнали пробку на свердловской трассе. Видео

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Первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. Екатеринбург, репетиция парада, улица 2-ая новосибирская, колонна военной техники
ДТП с участием пяти машин на трассе Екатеринбург-Тюмень произошло 21 декабря Фото:

На трассе Екатеринбург-Тюмень военные помогли устранить с помощью бронетехники последствия массового ДТП. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ.

«Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) помогли ликвидировать затор на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень, образовавшегося в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. В ликвидации затора был задействован экипаж бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1 из состава воинской части ЦВО, дислоцированной под Екатеринбургом», — говорится в релизе.

Минобороны также добавляет, что бронированная машина использовалась для освобождения дороги от поврежденной грузовой техники. В сообщении уточняется, что глава Камышловского района Евгений Баранов попросил помощи у командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. ДТП с участием пяти машин на трассе Екатеринбург-Тюмень произошло 21 декабря и затруднило движение по дороге. Уралуправтодор перекрыло затрудненный участок и водителям пришлось объезжать через Камышлов (Свердловская область).

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На трассе Екатеринбург-Тюмень военные помогли устранить с помощью бронетехники последствия массового ДТП. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ. «Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) помогли ликвидировать затор на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень, образовавшегося в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. В ликвидации затора был задействован экипаж бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1 из состава воинской части ЦВО, дислоцированной под Екатеринбургом», — говорится в релизе. Минобороны также добавляет, что бронированная машина использовалась для освобождения дороги от поврежденной грузовой техники. В сообщении уточняется, что глава Камышловского района Евгений Баранов попросил помощи у командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. ДТП с участием пяти машин на трассе Екатеринбург-Тюмень произошло 21 декабря и затруднило движение по дороге. Уралуправтодор перекрыло затрудненный участок и водителям пришлось объезжать через Камышлов (Свердловская область).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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