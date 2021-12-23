На трассе Екатеринбург-Тюмень военные помогли устранить с помощью бронетехники последствия массового ДТП. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ.
«Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) помогли ликвидировать затор на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень, образовавшегося в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. В ликвидации затора был задействован экипаж бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1 из состава воинской части ЦВО, дислоцированной под Екатеринбургом», — говорится в релизе.
Минобороны также добавляет, что бронированная машина использовалась для освобождения дороги от поврежденной грузовой техники. В сообщении уточняется, что глава Камышловского района Евгений Баранов попросил помощи у командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. ДТП с участием пяти машин на трассе Екатеринбург-Тюмень произошло 21 декабря и затруднило движение по дороге. Уралуправтодор перекрыло затрудненный участок и водителям пришлось объезжать через Камышлов (Свердловская область).
На трассе Екатеринбург-Тюмень военные помогли устранить с помощью бронетехники последствия массового ДТП. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ. «Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) помогли ликвидировать затор на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень, образовавшегося в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. В ликвидации затора был задействован экипаж бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1 из состава воинской части ЦВО, дислоцированной под Екатеринбургом», — говорится в релизе. Минобороны также добавляет, что бронированная машина использовалась для освобождения дороги от поврежденной грузовой техники. В сообщении уточняется, что глава Камышловского района Евгений Баранов попросил помощи у командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. ДТП с участием пяти машин на трассе Екатеринбург-Тюмень произошло 21 декабря и затруднило движение по дороге. Уралуправтодор перекрыло затрудненный участок и водителям пришлось объезжать через Камышлов (Свердловская область).