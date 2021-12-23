Горбачев: США «ударило в голову высокомерие» после распада СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что после распада Советского Союза США «ударило в голову высокомерие». По его словам, из-за этого стало возможно расширение НАТО, а после — забвение принципов безопасности.
«Не менее важное это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Экс-президент СССР также отметил, что из-за поведения США создание «Совета Безопасности для Европы» предали забвению. «Не знаю, происходит ли это сейчас, после переговоров президентов России и США, но какой-то процесс начался», — подытожил он.
Ранее Горбачев испугался новой холодной войны между Россией и США. Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден заявили о недопустимости ядерной войны на встрече в Женеве 16 июня, что является верным шагом, уточняет MK.RU. Однако страны не отказываются от гонки вооружений, что чревато новым витком холодной войны, передает «Федеральное агентство новостей».
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что после распада Советского Союза США «ударило в голову высокомерие». По его словам, из-за этого стало возможно расширение НАТО, а после — забвение принципов безопасности. «Не менее важное это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Экс-президент СССР также отметил, что из-за поведения США создание «Совета Безопасности для Европы» предали забвению. «Не знаю, происходит ли это сейчас, после переговоров президентов России и США, но какой-то процесс начался», — подытожил он. Ранее Горбачев испугался новой холодной войны между Россией и США. Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден заявили о недопустимости ядерной войны на встрече в Женеве 16 июня, что является верным шагом, уточняет MK.RU. Однако страны не отказываются от гонки вооружений, что чревато новым витком холодной войны, передает «Федеральное агентство новостей».