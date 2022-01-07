В Белом доме обеспокоены приказом Токаева о стрельбе на поражение

08 января 2022 в 02:48 Размер текста - 17 +

В Белом доме призвали к сдержанности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Соединенные штаты выразили обеспокоенность готовностью Казахстана открывать огонь на поражение в ответ на агрессию со стороны протестующих. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. «Данный приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека. США призывают правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности», — передает ТАСС заявление пресс-секретаря, сделанное на брифинге. Помимо этого, Жан-Пьер отметила, что США имеет вопросы касательно необходимости присутствия РФ на территории Казахстана. Пресс-секретарь призвала все страны соблюдать международные нормы по правам человека, а также проявлять сдержанность. Ранее сообщалось, что Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение в ходе беспорядков. По его словам, ликвидация ждет всех экстремистов, кто не пожелает сдаться. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные штаты выразили обеспокоенность готовностью Казахстана открывать огонь на поражение в ответ на агрессию со стороны протестующих. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. «Данный приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека. США призывают правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности», — передает ТАСС заявление пресс-секретаря, сделанное на брифинге. Помимо этого, Жан-Пьер отметила, что США имеет вопросы касательно необходимости присутствия РФ на территории Казахстана. Пресс-секретарь призвала все страны соблюдать международные нормы по правам человека, а также проявлять сдержанность. Ранее сообщалось, что Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение в ходе беспорядков. По его словам, ликвидация ждет всех экстремистов, кто не пожелает сдаться. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.