07 января 2022

В Белом доме обеспокоены приказом Токаева о стрельбе на поражение

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В Белом доме призвали к сдержанности Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Соединенные штаты выразили обеспокоенность готовностью Казахстана открывать огонь на поражение в ответ на агрессию со стороны протестующих. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Данный приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека. США призывают правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности», — передает ТАСС заявление пресс-секретаря, сделанное на брифинге.

Помимо этого, Жан-Пьер отметила, что США имеет вопросы касательно необходимости присутствия РФ на территории Казахстана. Пресс-секретарь призвала все страны соблюдать международные нормы по правам человека, а также проявлять сдержанность.

Ранее сообщалось, что Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение в ходе беспорядков. По его словам, ликвидация ждет всех экстремистов, кто не пожелает сдаться.

Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение.

В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.

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Соединенные штаты выразили обеспокоенность готовностью Казахстана открывать огонь на поражение в ответ на агрессию со стороны протестующих. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. «Данный приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека. США призывают правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности», — передает ТАСС заявление пресс-секретаря, сделанное на брифинге. Помимо этого, Жан-Пьер отметила, что США имеет вопросы касательно необходимости присутствия РФ на территории Казахстана. Пресс-секретарь призвала все страны соблюдать международные нормы по правам человека, а также проявлять сдержанность. Ранее сообщалось, что Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение в ходе беспорядков. По его словам, ликвидация ждет всех экстремистов, кто не пожелает сдаться. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.
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