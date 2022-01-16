Президент Сербии назвал депортацию Джоковича «охотой на ведьм»

16 января 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Новак Джокович (слева) был депортирован из Австралии за въезд в страну без прививки от COVID-19 Фото: Instagram Новака Джоковича Ситуация с депортацией сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии напоминает охоту на ведьм. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич. «Если бы они сразу сказали, что невакцинированные не могут въехать в Австралию, он бы и не приехал. А так, он сделал все, что доложен был, а затем начались придирки невиданных масштабов, что-то вроде охоты на ведьм», — передает ТАСС слова Вучича. Ранее Джокович был депортирован из Австралии, куда приехал для участия в Australian Open, пишет портал Sport24 . Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу Джоковича. Теннисист пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Александр Вучич заявил, что власти страны издевались над Джоковичем 11 дней, а прокуроры «нагло врали». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ситуация с депортацией сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии напоминает охоту на ведьм. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич. «Если бы они сразу сказали, что невакцинированные не могут въехать в Австралию, он бы и не приехал. А так, он сделал все, что доложен был, а затем начались придирки невиданных масштабов, что-то вроде охоты на ведьм», — передает ТАСС слова Вучича. Ранее Джокович был депортирован из Австралии, куда приехал для участия в Australian Open, пишет портал Sport24. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу Джоковича. Теннисист пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Александр Вучич заявил, что власти страны издевались над Джоковичем 11 дней, а прокуроры «нагло врали».