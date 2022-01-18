Глава МИД Германии призналась в стыде и трепете перед СССР

18 января 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Анналена Бербок побывала у могилы неизвестного солдата Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что когда находилась у могилы Неизвестного солдата в Москве, чувствовала стыд и трепет из-за страданий, которые немцы принесли советскому народу. Об этом она сообщила после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Будучи министром иностранных дел и стоя у могилы Неизвестного солдата, я наполнялась „стыдом и трепетом“. Ничто не может компенсировать страдания, которые немцы принесли народу Советского Союза», — сказала Бербок, трансляция велась на youtube-канале МИД РФ. Бербок 18 января приехала в Москву с первым визитом в качестве главы МИД Германии, сообщает RT. Лавров во время встречи сказал, что Россия хотела бы более конструктивных отношений с Германией и нацелена на преодоление проблем с членами правительства ФРГ, передает «Федеральное агентство новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что когда находилась у могилы Неизвестного солдата в Москве, чувствовала стыд и трепет из-за страданий, которые немцы принесли советскому народу. Об этом она сообщила после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Будучи министром иностранных дел и стоя у могилы Неизвестного солдата, я наполнялась „стыдом и трепетом“. Ничто не может компенсировать страдания, которые немцы принесли народу Советского Союза», — сказала Бербок, трансляция велась на youtube-канале МИД РФ. Бербок 18 января приехала в Москву с первым визитом в качестве главы МИД Германии, сообщает RT. Лавров во время встречи сказал, что Россия хотела бы более конструктивных отношений с Германией и нацелена на преодоление проблем с членами правительства ФРГ, передает «Федеральное агентство новостей».